Окупантам на Харківщині доводиться власноруч робити картинку для росзмі: знімають фейкову "роздачу хліба"

"Росія активно працює в інтернет-просторах"

Російські окупанти на Харківщині займаються пропагандою у намаганні показати, як вони "допомагають" місцевим жителям і роздають продукти. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог активізує свою злочинну пропаганду, закликаю жителів Харківщини довіряти лише офіційній інформації. Росія активно працює в інтернет-просторах, запускає фейки, зламує новинні ресурси, аби дезінформувати та дискредитувати українців", — попереджає він.

Синєгубов розповів, як окупанти на окремих тимчасово зайнятих територіях роблять постановочні зйомки про "роздачу хліба".

"Наприклад, у Липцях російські пропагандисти зняли на відео невідомий спортзал, такого приміщення взагалі в цьому населеному пункті не існує. Це монтаж і відверта провокація. Окупанти створюють брехливу "картинку", знімають підставних людей, які видають себе за жителів цієї громади і які нібито радіють "російським визволителям", — констатує Синєгубов.