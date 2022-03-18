Укр

Оккупантам на Харьковщине приходится собственноручно делать картинку для россми: снимают фейковую "раздачу хлеба"

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Оккупантам на Харьковщине приходится собственноручно делать картинку для россми: снимают фейковую "раздачу хлеба" Новость обновлена 18 марта 2022, 17:26

"Россия активно работает в интернет-пространстве"

Российские оккупанты в Харьковской области занимаются пропагандой в попытке показать, как они "помогают" местным жителям и раздают продукты. Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Враг активизирует свою преступную пропаганду, призываю жителей Харьковщины доверять только официальной информации. Россия активно работает в интернет-пространстве, запускает фейки, взламывает новостные ресурсы, чтобы дезинформировать и дискредитировать украинцев", – предупреждает он.

Синегубов рассказал, как оккупанты на отдельных временно занятых территориях делают постановочные съемки о "раздаче хлеба".

"Например, в Липцах российские пропагандисты сняли на видео неизвестный спортзал, такого помещения вообще в этом населенном пункте нет. Это монтаж и откровенная провокация. Оккупанты создают лживую "картинку", снимают подставных людей, выдающих себя за жителей этой громады и якобы радующихся "русским освободителям", — констатирует Синегубов.

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