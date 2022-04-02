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"Вони орда": Петраков закликав відгородитися стіною від росіян

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Петраков Новина оновлена 02 квітня 2022, 00:01
Олександр Петраков

Наставник не хоче грати з росією.

Тренер збірної України з футболу Олександр Петраков перед жеребкуванням фінального раунду ЧС-2022 заявив, що від росіян треба відгородитись "великою стіною".

Відповідне інтерв’ю наставника доступно на theguardian.

Олександр зазначив, що не хоче, щоб Україна грала з росією у футбол, адже тоді доведеться тиснути руки росіянам. Тренер закликав відгородитися від рф будь-якими способами, зокрема побудувати "велику стіну".

"Я б не хотів, щоб такий матч стався, поки я живий. Я не хочу потискати руки цим хлопцям… Ми повинні побудувати велику стіну і зробити все можливе, щоб відокремитися від них. У цих людей немає ні моралі, ні принципів. Росіяни нам не брати, вони – орда", — заявив Петраков.

Нагадаємо, що збірна України все ще може потрапити на чемпіонат світу з футболу. Для цього нашій команді необхідно виграти два стикові матчі. У півфіналі відбору "Жовто-сині" зіграють із Шотландією, а у разі успіху пройдуть у фінал кваліфікації, де вже чекає Уельс. Ці ігри мають відбутися влітку 2022 року, а ЧС у Катарі стартує у листопаді.

Раніше повідомлялося, що ФІФА на своєму останньому Конгресі зробила російську мову своєю офіційною. Крім того, російська пропаганда взялася за футболіста збірної України.

Теги:
#Україна #Росія
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