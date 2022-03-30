Російська пропаганда пов’язала Зінченка з "Азовом"

"Візитку Зінченка" росіяни знайшли на "базі Азова".

У середу, 30 березня, на 35-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну російське державне агентство опублікувало нібито фото з "бази Азова". На знімку зображено листівку від футболіста збірної України та "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.

Цей знімок доступний на офіційній сторінці РІА Новости у Twitter.

"На базі "Азова" знайшли листівку з автографом українського футболіста Зінченка", — супроводили фото таким текстом російські пропагандисти.

Нагадаємо, російська пропаганда бачить "бази Азова" на кожному кроці в Україні. 9 березня в Маріуполі, наприклад, російська авіація атакувала пологовий будинок під приводом, що там знаходиться база Окремого загону спеціального призначення.

Олександр Зінченко після повномасштабного нападу рф на Україну зайняв чітку патріотичну позицію і навіть закликав прибрати всіх росіян з міжнародного спорту.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА усунула російські команди та збірні від участі в міжнародних змаганнях на всіх рівнях. Збірна росії тепер хоче зіграти товариський поєдинок проти Північної Кореї.