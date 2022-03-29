"Китай, Іран, можливо, КНДР": збірна росії з футболу шукає суперника

Європейці не хочуть грати з агресором.

Збірна росії з футболу, яка була відсторонена від ігор на міжнародному рівні після повномасштабного вторгнення рф в Україну, хоче зіграти товариський матч з однією з азіатських команд.

Про це повідомив директор російського футбольного союзу (РФС) Андрій Лексаков, передає rsport.

"Не залишаємо надії, що дозволять азіатським країнам проводити з нами товариські матчі. З європейцями буде домовитися складно, але Китай, Іран, Узбекистан, Казахстан, можливо, навіть КНДР могли б зіграти з нашими збірними. Це сприяло б підтримці певного рівня підготовки російських футболістів", — заявив Андрій Лексаков.

Нагадаємо, у лютому ФІФА та УЄФА усунули російські збірні та клуби від участі у всіх міжнародних змаганнях на невизначений термін. На найближчому Виконкомі ФІФА у Досі, що пройде наприкінці березня, росію можуть виключити з організації. Є також ймовірність того, що російська федерація може піти з УЄФА в Азію.

Раніше повідомлялося, що світовий біатлон викинув рф зі своїх лав як мінімум до початку наступного сезону.