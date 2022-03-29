Рус

"Китай, Іран, можливо, КНДР": збірна росії з футболу шукає суперника

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
81
Збірна росії Новина оновлена 29 березня 2022, 18:59
Збірна росії

Європейці не хочуть грати з агресором.

Збірна росії з футболу, яка була відсторонена від ігор на міжнародному рівні після повномасштабного вторгнення рф в Україну, хоче зіграти товариський матч з однією з азіатських команд.

Про це повідомив директор російського футбольного союзу (РФС) Андрій Лексаков, передає rsport.

"Не залишаємо надії, що дозволять азіатським країнам проводити з нами товариські матчі. З європейцями буде домовитися складно, але Китай, Іран, Узбекистан, Казахстан, можливо, навіть КНДР могли б зіграти з нашими збірними. Це сприяло б підтримці певного рівня підготовки російських футболістів", — заявив Андрій Лексаков.

Нагадаємо, у лютому ФІФА та УЄФА усунули російські збірні та клуби від участі у всіх міжнародних змаганнях на невизначений термін. На найближчому Виконкомі ФІФА у Досі, що пройде наприкінці березня, росію можуть виключити з організації. Є також ймовірність того, що російська федерація може піти з УЄФА в Азію.

Раніше повідомлялося, що світовий біатлон викинув рф зі своїх лав як мінімум до початку наступного сезону.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Російські війська
Новини США
Розвідка США вже побачила відведення частини російських військ від Києва
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Російські війська
Розвідка США вже побачила відведення частини російських військ від Києва
Дата публікації
Категорія
Цього разу участь у переговорах приймали розширені делегації
Україна та росія провели переговори в Стамбулі: що вирішили з Кримом, Донбасом та НАТО
Дата публікації
Категорія
російські переговорники
росія зробила гучну заяву щодо військ під Києвом
Дата публікації
Категорія
Помічник кривавого диктатора Володимир Мединський
У путіна відповіли, як ставляться до плану України вступити до ЄС
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 29 березня
Війна - день 34: переговори в Стамбулі, удар по Миколаївській ОДА та відвід військ рф з-під Києва