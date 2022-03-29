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росію офіційно викинули зі світового біатлону

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Біатлон Новина оновлена 29 березня 2022, 16:41
Біатлон

Біатлонна родина не хоче мати справу з агресором.

У вівторок, 29 березня, на 34-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Міжнародний союз біатлоністів (IBU) прибрав російську та білоруську федерації зі свого складу.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) призупинила членство Союзу біатлоністів Росії (СБР) та Білоруської федерації біатлону (БФБ) в організації. Раніше біатлоністи цих країн були відсторонені від міжнародних стартів у зв’язку з повномасштабним нападом рф на Україну.

"Обидві федерації порушили гуманітарні зобов’язання федерацій-членів відповідно до конституції IBU. Ці порушення завдають шкоди репутації IBU і всьому біатлону, а їх активне членство підірве зусилля IBU та його членів щодо просування своїх конституційних принципів і цілей. Виконком дуже уважно слідкуватиме за розвитком цієї ситуації та переглядатиме це рішення у разі зміни обставин", — повідомили в IBU.

Додамо, що статус СБР та БФБ може змінитися, якщо ситуація зміниться. Повернути рф і Білорусь у біатлонну сім’ю зможуть не раніше Конгресу IBU, що пройде у вересні 2022 року.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вдерлися до будинку боксера Олександра Усика.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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