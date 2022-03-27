Окупанти організували базу в будинку Усика
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Загарбники вдерлися до будинку олімпійського чемпіона.
У неділю, 27 березня, на 32-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що в будинку чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBO, WBO, WBA та IBF Олександра Усика окупанти зробили мінібазу.
Про це повідомила дружина боксера Катерина Усик у сторіс на своїй сторінці в Instagram.
Катерина показала скриншот листування з односельчанкою. Та повідомила, що в будинку Усика у Ворзелі (Київська область) окупанти організували мінібазу, а у двір боксера заїхали танки та БТРи. Дружина Олександра коротко прокоментувала це.
"Поживіть у моєму домі! Недовго Вам залишилося! Дон Дон Дон!", — написала Катерина.
Раніше будинок Усика був обстріляний кадировцями.
Нагадаємо, Олександр Усик розпочав підготовку до бою-реваншу з британцем Ентоні Джошуа. Для цього українець пішов із тероборони Києва та вирушив за кордон. Чемпіонський поєдинок має відбутися навесні/літом 2022 року. У першому поєдинку українець у 12-раундовому бою декласував Джошуа.
Раніше повідомлялося, що український суперваговик Олександр Захожий здобув ефектну перемогу над грецьким боксером.
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