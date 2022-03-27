Окупанти організували базу в будинку Усика

Загарбники вдерлися до будинку олімпійського чемпіона.

У неділю, 27 березня, на 32-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що в будинку чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBO, WBO, WBA та IBF Олександра Усика окупанти зробили мінібазу.

Про це повідомила дружина боксера Катерина Усик у сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Катерина показала скриншот листування з односельчанкою. Та повідомила, що в будинку Усика у Ворзелі (Київська область) окупанти організували мінібазу, а у двір боксера заїхали танки та БТРи. Дружина Олександра коротко прокоментувала це.

"Поживіть у моєму домі! Недовго Вам залишилося! Дон Дон Дон!", — написала Катерина.

Катерина Усик повідомила, що окупанти зробили з її домом

Раніше будинок Усика був обстріляний кадировцями.

Нагадаємо, Олександр Усик розпочав підготовку до бою-реваншу з британцем Ентоні Джошуа. Для цього українець пішов із тероборони Києва та вирушив за кордон. Чемпіонський поєдинок має відбутися навесні/літом 2022 року. У першому поєдинку українець у 12-раундовому бою декласував Джошуа.

Раніше повідомлялося, що український суперваговик Олександр Захожий здобув ефектну перемогу над грецьким боксером.