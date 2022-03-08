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Будинок Усика поблизу Києва обстріляли кадировці

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Усик та його дружина Новина оновлена 08 березня 2022, 22:55
Олександр Усик та його дружина

У Ворзелі окупанти обстріляли будинок іменитого боксера.

У вівторок, 8 березня, на 13-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну дружина чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика Катерина розповіла, що їхній будинок у Ворзелі (Київська область) обстріляли російські окупанти.

Про це Катерина написала у сторіс на своїй сторінці в Instagram.

"Ворзель! Якщо хтось відгукнеться з моєю вул. Лесі Українки, де стояв мій будинок. З 4 березня не можу нікому додзвонитися. Дуже переживаю за сусідів. Там було дуже багато людей. Зараз тихо і я переживаю, чи вони живі. Останні повідомлення з фотографіями були страшні. Кадировці обстріляли всі будинки, у тому числі й мій. Якщо з’явиться інформація – пишіть мені. Я вірю, що вони всі живі", – написала Катерина.

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Раніше повідомлялося, що Олександр Усик вступив до лав територіальної оборони. Крім того, туди пішов і Василь Ломаченко та інші відомі спортсмени. Олександр встиг поспілкуватися із закордонними ЗМІ на тему війни та відповів на запитання, чи готовий він убивати російських загарбників. 24 лютого Олександр закликав зупинити війну в Україні.

Теги:
#Україна #Олександр Усик #Війна з Росією #Катерина Усик
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