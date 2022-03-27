Непереможний український суперваговик нокаутував "Ахіллеса", який перехрестився після нокдауну (відео)

Українець закінчив бій уже у першому раунді.

Поки Олександр Усик лише розпочинає свою підготовку до бою українець Олександр Захожий (17-0, 13 KO) у суботу, 26 березня, здобув ефектну перемогу.

На вечорі боксу в Дортмунді (Німеччина) на арені "Вестфаленхалле" непереможному українцю протистояв грек Євгеніос Лазарідіс (17-4, 11 КО). Вже в першому раунді Захожий відправив суперника в нокдаун. Примітно, що грек на прізвисько "Ахіллес" одразу ж після падіння перехрестився. За кілька хвилин 28-річний українець на прізвисько "Мисливець" знову положив суперника на канвас, і бій було зупинено.

Дивитися відео бою Олександр Захожий — Євгеніос Лазарідіс:

Дивитись відео нокдауну та нокауту у бою Захожий — Лазарідіс:

"Мені довелося визволяти свою сім’ю, щоб вона була присутня тут. Це дуже важко, тому що під час того, як я готувався і чекав на свою сім’ю тут, я спав по годині на день. Ми займалися допомогою, збирали їжу і відправляли людям, які вже перетнули кордон", – сказав Захожий після бою.

Ця перемога стала 17-ою для непереможного Олександра. "Ахіллес" програв вчетверте, маючи у своєму послужному списку 17 перемог.

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