Непобедимый украинский супертяж нокаутировал "Ахиллеса", который перекрестился после нокдауна (видео)

Украинец закончил бой уже в первом раунде.

Пока Александр Усик только начинает свою подготовку к бою украинец Александр Захожий (17-0, 13 KO) в субботу, 26 марта, добыл эффектную победу.

На вечере бокса в Дортмунде (Германия) на арене "Вестфаленхалле" непобедимому украинцу противостоял грек Евгениос Лазаридис (17-4, 11 КО). Уже в первом раунде Захожий отправил соперника в нокдаун. Примечательно, что грек по прозвищу "Ахиллес" сразу же после падения перекрестился. Через несколько мгновений 28-летний украинец по прозвищу "Охотник" вновь уложил соперника на канвас, и бой был остановлен.

Смотреть видео боя Александр Захожий — Евгениос Лазаридис:

Смотреть видео нокдауна и нокаута в бою Захожий — Лазаридис:

"Мне пришлось вызволять свою семью, чтобы она присутствовала здесь. Это очень тяжело, потому что во время того, как я готовился и ждал свою семью здесь, я спал по часу в день. Мы занимались помощью, собирали еду и отправляли людям, которые уже пересекли границу", – сказал Захожий после боя.

Эта победа стала 17-й для непобедимого Александра. "Ахиллес" проиграл в четвертый раз, имея в своем послужном списке 17 побед.

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