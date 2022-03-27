Укр

Непобедимый украинский супертяж нокаутировал "Ахиллеса", который перекрестился после нокдауна (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
271
Александр Захожий Новость обновлена 27 марта 2022, 15:29
Александр Захожий

Украинец закончил бой уже в первом раунде.

Пока Александр Усик только начинает свою подготовку к бою украинец Александр Захожий (17-0, 13 KO) в субботу, 26 марта, добыл эффектную победу.

На вечере бокса в Дортмунде (Германия) на арене "Вестфаленхалле" непобедимому украинцу противостоял грек Евгениос Лазаридис (17-4, 11 КО). Уже в первом раунде Захожий отправил соперника в нокдаун. Примечательно, что грек по прозвищу "Ахиллес" сразу же после падения перекрестился. Через несколько мгновений 28-летний украинец по прозвищу "Охотник" вновь уложил соперника на канвас, и бой был остановлен.

Смотреть видео боя Александр Захожий — Евгениос Лазаридис:

Смотреть видео нокдауна и нокаута в бою Захожий — Лазаридис:

"Мне пришлось вызволять свою семью, чтобы она присутствовала здесь. Это очень тяжело, потому что во время того, как я готовился и ждал свою семью здесь, я спал по часу в день. Мы занимались помощью, собирали еду и отправляли людям, которые уже пересекли границу", – сказал Захожий после боя.

Эта победа стала 17-й для непобедимого Александра. "Ахиллес" проиграл в четвертый раз, имея в своем послужном списке 17 побед.

Ранее Александр Хацкевич рассказал, как закончит кровавый диктатор владимир путин.

Теги:
#Украина #Бокс #Александр Захожий
Эммануэл Макрон
Мир
Макрон одернул Байдена за жесткое слово в адрес путина
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Эммануэл Макрон
Макрон одернул Байдена за жесткое слово в адрес путина
Дата публикации
Категория
Приближенный к Кадырову Геремеев называется возможным убийцей Немцова
Кадыров "спалил" под Мариуполем своего любимчика, подозреваемого в убийстве Немцова: что известно о Руслане Геремееве
Дата публикации
Категория
Андрей Клишас
У путина ответили насчет вхождения "ДНР-ЛНР" в состав россии
Дата публикации
Категория
Ликвидация пожара во Львове
россия выбрала новую цель авиаударов: подробности от МВД
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 27 марта
Война — день 32: Украина возвращает свои территории, а россия перебросила в Мелитополь свои войска из Грузии