Усик объяснил, почему покинул Украину (видео)

Украинца ожидает первая защита титулов.

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину покинул страну для подготовки к реваншу с британцем Энтони Джошуа.

Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в Instagram.

По мнению украинца, он, проведя бой с Джошуа, таким образом поможет своей стране больше, чем в рядах теробороны Киева.

"Я принял решения начать подготовку к реваншу с Энтони Джошуа. Таким образом я больше и лучше помогу своей стране, чем я буду стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву. Очень большое количество моих близких друзей позвонили мне и поддержали в этом. Злопыхатели, добра вам и счастья, радости и мира. Все будет Украина. Всем добра", — заявил спортсмен.

Александр также показал свое отношение к кровавому диктатору владимиру путину, показав сообщение на одном из зданий: "Руки прочь от Украины, путин".

Добавим, что друг Усика боксер Василий Ломаченко решил остаться в Украине, а не проводить бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе с австралийцем Джорджем Камбососом.

Ранее Александр Хацкевич высказался о войне в Украине.