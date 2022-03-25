Укр

Усик объяснил, почему покинул Украину (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
99
Александр Усик Новость обновлена 25 марта 2022, 19:48
Александр Усик

Украинца ожидает первая защита титулов.

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину покинул страну для подготовки к реваншу с британцем Энтони Джошуа.

Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в Instagram.

По мнению украинца, он, проведя бой с Джошуа, таким образом поможет своей стране больше, чем в рядах теробороны Киева.

"Я принял решения начать подготовку к реваншу с Энтони Джошуа. Таким образом я больше и лучше помогу своей стране, чем я буду стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву. Очень большое количество моих близких друзей позвонили мне и поддержали в этом. Злопыхатели, добра вам и счастья, радости и мира. Все будет Украина. Всем добра", — заявил спортсмен.

Александр также показал свое отношение к кровавому диктатору владимиру путину, показав сообщение на одном из зданий: "Руки прочь от Украины, путин".

Добавим, что друг Усика боксер Василий Ломаченко решил остаться в Украине, а не проводить бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе с австралийцем Джорджем Камбососом.

Ранее Александр Хацкевич высказался о войне в Украине.

Теги:
#Украина #Бокс #Война с Россией #Энтони Джошуа
Российская армия уже совершала провокации в отношении стран НАТО
Мир
В США не исключают, что россия может напасть на НАТО: уже готовят план
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российская армия уже совершала провокации в отношении стран НАТО
В США не исключают, что россия может напасть на НАТО: уже готовят план
Дата публикации
Категория
В россии ошеломили заявлением насчет войны с Украиной: "Основные задачи выполнены"
В россии ошеломили заявлением насчет войны с Украиной: "Основные задачи выполнены"
Дата публикации
Категория
Дмитрий Кулеба
Кулеба ответил на громкие слова Эрдогана о "консенсусе" с россией
Дата публикации
Категория
Генерал-лейтенант армии Яков Рязанцев уничтожен в Украине
Еще один российский генерал уничтожен в Украине: поехал в Чернобаевку и умер
Дата публикации
Категория
Полномасштабное российское вторжение длится уже 30 дней
Война — день 30: Чернобаевка-10, обстрелы украинских городов, российские корабли идут на дно