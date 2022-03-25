"Где бы россияне не воевали, они об***аются, обоср*тся и здесь тоже": Хацкевич высказался о войне в Украине

Хацкевич считает, что путин закончит свои дни в подвале.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину бывший игрок и тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнением о кровавом диктаторе владимире путине.

Соответствующее интервью белорусского специалиста вышло на YouTube-канале "ЧестнОК".

Хацкевич, сравнивая путина и лукашенко, отметил, что президент рф закончит свою жизнь в подвале, а украинцы после победы выйдут из укрытий и отстроят свою страну.

"По телевизору говорят, что идет спецоперация, что все хорошо, что погибло только 500 русских. Где бы россияне не воевали, они об***аются. Обоср*тся и здесь тоже. путин поставил мир против себя. Он загнал людей в подвалы в Украине и сам живет в подвале. Но в Украине люди выйдут из подвалов и начнут отстраивать свою страну, а он свою жизнь проведет в подвале. И, как говорит один мой знакомый, в мавзолее надо одного Владимира сменить на другого. В Украине никогда не забудут нападения россии. Здесь будут писать в книжках по истории, что это агрессор, та страна которая лишила жизни и будущего людей", — заявил Хацкевич.

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Ранее сообщалось, что непризнанный мировым сообществом президент Беларуси александр лукашенко сорвался на хоккеистов сборной РБ. Кроме того, в россии хотят запретить своим спортсменам говорить правду о войне в Украине.