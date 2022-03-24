В россии хотят ввести новый запрет для спортсменов из-за войны с Украиной

В мире не хотят соревноваться с агрессорами.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину некоторые международные спортивные федерации допустили, что российские спортсмены могут быть допущены до соревнований, если публично осудят действия кровавого диктатора владимира путина. В россии считают такой подход неприемлемым.

Об этом в четверг, 24 марта, заявил министр спорта рф Олег Матыцин, передает ТАСС.

Матыцин отметил, что россия никому из своих спортсменов не позволит высказываться против войны в Украине или действий президента для участия в соревнованиях.

"Мы никому не позволим использовать фактор внутренней разобщенности: требований сказать, что ты против специальной операции или действий президента, что позволит получить доступ (к соревнованиям). Это совершенно неприемлемо. Наш президент всегда был гарантом успешного развития спорта, тут нужно сохранить патриотическую позицию, но и уважать принципы международного сотрудничества. И защищать права, если есть юридические основания", – заявил Матыцин.

Напомним, большинство международных федераций отстранили россиян от соревнований под своей эгидой после вторжения рф в Украину. Примечательно, что в таких условиях россия намерена проводить альтернативные чемпионаты мира и Европы. Альтернативная Паралимпиада уже состоялась.