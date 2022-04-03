Росіянам не дають подивитися футбол через Україну (відео)

Жовто-сині кольори, схоже, лякають рф.

У росії після зупинки прямої трансляції матчу німецької Бундесліги "Боруссія" Д — "Лейпциг" (1:4) у суботу не зупинилися на цьому і припинили вести онлайн відеотрансляцію поєдинку "Боруссія" М — "Майнц" у неділю, 3 квітня.

Про це повідомляє Трибуна.

Повідомляється, що прямий ефір гри 28-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2021/22 "Борусія" М — "Майнц" на "Матч ТВ" було перервано вже на 9-й хвилині з політичних мотивів. Річ у тім, що німецькі режисери трансляції показували вболівальників з українськими прапорами. Крім того, до кадру частенько потрапляли банери із закликами зупинити війну, а також допомогти Україні. У результаті російський коментатор заявив, що німці не дотримуються правила "Спорт — поза політикою", а тому ефір буде перервано.

До слова, "Борусія" М та "Майнц" зіграли внічию — 1:1.

Нагадаємо, в суботу в росії показ матчу "Борусія" Д — "Лейпциг" було зупинено на 13-й хвилині через банери StandWithUkraine та Stop War.

Раніше повідомлялося, що знаменитий італійський тренер відмовився давати коментар російським ЗМІ. До слова, Російський воротар Олександр Філімонов поділився своєю думкою про причину початку війни в Україні.