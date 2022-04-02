"Людям щось навіяли": воротар збірної росії пояснив, чому почалася війна

На думку росіянина, у всьому винний Майдан.

До повномасштабної війни в Україні, під час якої окупанти зазнають катастрофічних втрат, привели події 2013/2014 років.

Про це в інтерв’ю sport24 розповів колишній воротар збірної росії Олександр Філімонов.

Філімонов розповів, що під час свого перебування у Києві (кіпер виступав за "Динамо") до нього у столиці України ставилися добре, і російську мову ніхто не забороняв. Також він вважає, що до війни у нашій країні спричинили події 2013/14 років.

"Боляче було, коли все почалося у 2014 році. Ти згадуєш, як гуляв Хрещатиком, а потім бачиш цей обгорілий Хрещатик, з купою сміття, з незрозумілими рухами у 2013-му, на початку 2014 року і стає боляче. Те, що зробили з Києвом було неприємно. А те, що зараз відбувається – це вже наслідок того, що сталося тоді”, – заявив Філімонов.

Нагадаємо, Філімонов став ізгоєм у росії після того, як у відборі на чемпіонат Європи допустив неймовірний ляп після удару Андрія Шевченка зі штрафного. Пізніше голкіпер пояснив, чому так сталося.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Олександр Петраков закликав відгородитися від росіян за всяку ціну. 1 квітня стало відомо, що "Шахтар" відправив гравця в оренду до "Реалу".