Укр

"Людям что-то внушили": вратарь сборной россии объяснил, почему началась война

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Александр Филимонов Новость обновлена 02 апреля 2022, 15:36
Александр Филимонов

По мнению россиянина, во всем виноват Майдан…

К полномасштабной войне в Украине, в ходе которой оккупанты несут катастрофические потери, привели события 2013/2014 годов.

Об этом в интервью sport24 рассказал бывший вратарь сборной рф Александр Филимонов.

Филимонов рассказал, что во время своего пребывания в Киеве (кипер выступал за "Динамо") к нему в столице Украины относились хорошо, и русский язык никто не запрещал. Также он считает, что к войне в нашей стране привели события 2013/14 годов.

"Больно было, когда все началось в 2014 году. Ты вспоминаешь, как гулял по Крещатику, а потом видишь этот обгоревший Крещатик, с кучей мусора, с непонятными движениями в 2013-м, начале 2014 года и становится больно. То, что сделали с Киевом, было неприятно. А то, что сейчас происходит – это уже следствие того, что случилось тогда", – заявил Филимонов.

Напомним, Филимонов стал изгоем в россии после того, как в отборе на чемпионат Европы допустил невероятный ляп после удара Андрея Шевченко со штрафного. Позднее голкипер объяснил, почему так произошло.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков призвал отгородиться от россиян любой ценой. 1 апреля стало известно, что "Шахтер" отправил игрока в аренду в "Реал".

Теги:
#Украина #Россия #Александр Филимонов
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