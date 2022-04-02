На росТБ перервали пряму трансляцію топ-матчу через Україну (відео)

Бундесліга підтримує Україну.

У суботу, 2 квітня, російський Матч ТВ, якому відмовив в інтерв’ю легендарний футбольний тренер, оперативно перервав трансляцію матчу "Борусія" Д — "Лейпциг".

Про це повідомляє Sports.ru.

Повідомляється, що пряму трансляцію центрального поєдинку 28-го туру Бундесліги "Борусія" Д – "Лейпциг" на телеканалі "Матч! Футбол 3" було зупинено на 13-й хвилині. Коментатор гри перед достроковим завершенням ефіру заявив, що німецька Бундесліга не дотримується правила: "Футбол — поза політикою".

Додамо, що в ефір трансляції потрапляли кадри з банерами на підтримку України: #StandwithUkraine та Stop War.

Сам матч завершився розгромною перемогою "Лейпцигу" з рахунком 1:4. Після 28 турів дортмундці йдуть на другому місці в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, а "Лейпциг" — четвертий. Лідирує у першості "Баварія".

Нагадаємо, нещодавно Бундесліга пригрозила відходом з рф після того, як на "Матч ТВ" жовто-синій логотип ліги на підтримку України не показали в ефірі.

Раніше повідомлялося, що російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних змагань під егідою УЄФА та ФІФА. Збірну рф також викинули з відбіркового турніру ЧС-2022. До речі, 1 квітня відбулося жеребкування фінального раунду ЧС-2022.