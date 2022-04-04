Речі, запчастини та кришка від багажника: що з награбованого російські окупанти відправили додому з Білорусі

Росіяни крадуть усе, що можуть стягнути

Російські окупанти на території України вже прославилися тим, що крадуть все, що погано лежить, однак у мережі вирішили наочно продемонструвати масштаби того, що відбувається.

Так, проєкт "Белорусский Гаюн" навів конкретну інформацію про те, скільки награбованого відправили додому деякі окупанти через поштову службу Білорусі.

Там нагадали, що росіяни користуються послугами служби доставляння CДЕК у білоруському Мозирі, через яку пересилають родичам те, що встигли вкрасти в українців.

Зазначається, що лише за 2 квітня окупанти встигли відправити в Росію понад 2 тонни всяких речей, включаючи одяг, побутову техніку, інструменти і навіть кришку від багажника.

Більшість "героїв" проживає в місті Рубцовськ, що в Алтайському краї, проте зустрічаються серед них і жителі великих міст, на кшталт Омська, Новосибірська і навіть Москви.

Наприклад, один із росіян Коваленко Євген Євгенович відправив до Рубцовська.аж 450 кілограмів усіляких речей, включаючи стіл, намет, музичні колонки та інструменти.

Варто зазначити, що далеко не все награбоване було відправлене росіянами додому, так, наприклад, у білоруському місті Наровля окупанти навіть відкрили цілий ринок, де продають вкрадені в українців речі.