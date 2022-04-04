Вещи, запчасти и крышка от багажника: что из награбленного российские оккупанты отправили домой из Беларуси

Россияне воруют все, что могут стащить

Российские оккупанты на территории Украины уже прославились тем, что воруют все, что плохо лежит, однако в сети решили наглядно продемонстрировать масштабы происходящего.

Так проект "Беларускі Гаюн" привел конкретную информацию о том, сколько награбленного отправили домой некоторые оккупанты через почтовую службу Беларуси.

Там напомнили, что россияне пользуются услугами службы доставки CДЭК в белорусском Мозыре, через которую пересылают родственникам то, что успели украсть у украинцев.

Отмечается, что лишь за 2 апреля оккупанты успели отправить в россию более 2 тонн всяких вещей, включая одежду, бытовую технику, инструменты и даже крышку от багажника.

Большая часть "героев" проживает в городе Рубцовск, что в Алтайском крае, однако встречаются среди них и жители крупных городов, вроде Омска, Новосибирска и даже Москвы.

К примеру, один из россиян Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск аж 450 килограммов всяких вещей, включая стол, палатку, музыкальные колонки и инструменты.

Стоит отметить, что далеко не все награбленное было отправлено россиянами домой, так например в белорусском городе Наровля оккупанты даже открыли целый рынок, где продают украденные у украинцев вещи.