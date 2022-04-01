Игрушки, сковородки и старые купоны: в сети показали автомобиль оккупантов с украденным в Украине

Военную технику россияне используют как склады для награбленного

За более чем месяц войны русские оккупанты неоднократно прибегали к мародерству, чем даже хвастались в разговорах со своими близкими, однако на этот раз солдаты превзошли сами себя. ВСУ в трофейной БМП обнаружили целый склад украденного в Украине имущества.

Об этом свидетельствует видео украинского военного, которое распространили в Telegram.

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Так, в руки ВСУ попала российская военная техника, которую оккупанты до верха забили разным имуществом. Мародеры прихватили с собой украинские купоны, детские игрушки, сковородки, удочки для рыбалки, велосипеды, масло для автомобилей, сварочные аппараты, аккумуляторы для машин.

Среди прочего в военном автомобиле была найдена документация оккупантовв с именами российских солдат, воевавших против Украины, а также карты маршрутов, по которым они следовали.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время телефонного разговора, который удалось перехватить работникам СБУ, оккупант пожаловался, что командование российской армии убегает от боевых действий, а обычные солдаты остались без еды, оружия, денег и медицинской помощи, что все чаще провоцирует их на мародерские поступки.