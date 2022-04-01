Іграшки, сковорідки та старі купони: у мережі показали автомобіль окупантів з поцупленим в Україні

Військову техніку росіяни використовують як склади для награбованого

За понад місяць війни російські окупанти неодноразово вдавалися до мародерства, чим навіть вихвалялися у розмовах зі своїми близькими, однак цього разу солдати перевершили самі себе. ЗСУ у трофейній БМП виявили цілий склад нацупленого в Україні майна.

Про це свідчить відео українського військового, яке розповсюдили у Telegram.

Чому росії не виграти війну проти України?

Так, до рук ЗСУ потрапила російська військова техніка, яку окупанти до верху забили різним майном. Мародери прихопили з собою українські купони, дитячі іграшки, сковорідки, вудки для рибалки, велосипеди, мастило для автомобілів, зварювальні апарати, акумулятори для машин

З-поміж іншого у військовому автомобілі була знайдена документація окупантів з іменами російських солдатів, які воювали проти України, а також карти маршрутів, за якими вони слідували.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час телефонної розмови, яку вдалося перехопити працівникам СБУ, окупант поскаржився, що командування російської армії втікає від бойових дій, а звичайні солдати залишилися без їжі, зброї, грошей та медичної допомоги, що дедалі частіше провокує їх на мародерські вчинки.