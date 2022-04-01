Рус

Іграшки, сковорідки та старі купони: у мережі показали автомобіль окупантів з поцупленим в Україні

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1011
Росіяни крали в Україні навіть дитячі машинки Новина оновлена 01 квітня 2022, 20:01
Росіяни крали в Україні навіть дитячі машинки

Військову техніку росіяни використовують як склади для награбованого

За понад місяць війни російські окупанти неодноразово вдавалися до мародерства, чим навіть вихвалялися у розмовах зі своїми близькими, однак цього разу солдати перевершили самі себе. ЗСУ у трофейній БМП виявили цілий склад нацупленого в Україні майна.

Про це свідчить відео українського військового, яке розповсюдили у Telegram.

Чому росії не виграти війну проти України?

Так, до рук ЗСУ потрапила російська військова техніка, яку окупанти до верху забили різним майном. Мародери прихопили з собою українські купони, дитячі іграшки, сковорідки, вудки для рибалки, велосипеди, мастило для автомобілів, зварювальні апарати, акумулятори для машин

З-поміж іншого у військовому автомобілі була знайдена документація окупантів з іменами російських солдатів, які воювали проти України, а також карти маршрутів, за якими вони слідували.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час телефонної розмови, яку вдалося перехопити працівникам СБУ, окупант поскаржився, що командування російської армії втікає від бойових дій, а звичайні солдати залишилися без їжі, зброї, грошей та медичної допомоги, що дедалі частіше провокує їх на мародерські вчинки.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Окупанти #Мародери
Полонені росіяни
Україна
МЗС України відповіло на нову брехню росіян
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Полонені росіяни
МЗС України відповіло на нову брехню росіян
Дата публікації
Категорія
В Запорізькій області відбувся обмін полоненими: 86 українських захисників та захисниць вже у безпеці
В Запорізькій області відбувся обмін полоненими: 86 українських захисників та захисниць вже у безпеці
Дата публікації
Категорія
Знищена військова техніка росіян
Рада заборонила символіку окупантів та деякі партії
Дата публікації
Категорія
Пожежа на нафтобазі у Білгороді
У Міноборони України нарешті прокоментували історію із Білгородом
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 1 квітня
Війна - день 37: санкційна петля затягується, але росія не полишає планів взяти Київ