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Мінцифри створило "карту мародерів": адреси та контакти російських окупантів доступні всім

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Дані росіян-мародерів нанесли на онлайн-карту Новина оновлена 14 квітня 2022, 19:35
Дані росіян-мародерів нанесли на онлайн-карту

Дані про росіян постійно будуть оновлюватися.

Російські окупанти на Київщині пограбували сотні будинків громадян України, а після втечі на територію Білорусі відправляли награбоване кур'єрськими службами до власних будинків. Це зіграло з ними злий жарт, адже інформацію про відправлення отримала IT-армія України й розробила онлайн-карту російських мародерів.

Про це у четвер, 14 квітня, повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

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Українським кібервоїнам вдалося встановити особисті дані російських окупантів, які відправляли вкрадені в Україні речі через кур'єрські служби Білорусі та росії. IT-армія дізналася особисті дані, дату народження, звання, військові частини, табельні номери, особисті сторінки в соцмережах та адреси росіян-мародерів, після чого розробила спеціальну онлайн-карту.

"На цій карті доступна повна інформація про російську армію мародерів — де вони проживають та куди відправляли награбоване. Карта буде оновлюватися", — повідомили у Мінцифри.

Нагадаємо, що завдяки технології розпізнавання обличчя Мінцифри вдалося знайти російських окупантів, які вчиняли жорстокі звірства над людьми в Бучі та інших містах України.

Також "Телеграф" повідомляв, що естонські ентузіасти скористалися оприлюдненими українською розвідкою паспортними даними солдатів, які творили звірства у Бучі, та нанесли місця їх проживання на онлайн-карту.

Теги:
#Росія #Мапа #Онлайн #Армія РФ #Окупанти #Мародери
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