"Самі бандероллю додому поїдуть": мережу обурило, скільки речей росіяни намародерили в Україні

За місяць війни рашисти награбували в Україні дуже багато.

Російські окупанти, які "прославилися" в Україні мародерством, прибули на територію Білорусі та масово почали відправляти до Росії награбоване майно та міняти валюту, яку поцупили з домівок українців.

Відповідним відео поділився Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", після чого його активно розтиражували у соцмережах.

На відео показали відділення російської служби доставки "СДЕК" у Мозирі. Там окупанти оформлювали посилки з речами, які вони отримали внаслідок мародерства в Україні.

За даними Головного управління розвідки, у Мозирі окупанти також влаштували мародерський базар, на якому місцевим продавали пральні та посудомийні машини, холодильники, коштовні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика — все те, що награбували у мирного населення України.

Крім того, окупанти намагалися обміняти викрадену в Україні валюту – долари та євро. Та білоруси неохоче погоджуються на обмінні операції.

Також зазначається, що російські мародери відправили колону вантажівок до РФ з міста Буринь Сумської області з награбованими товарами.

Користувачі мережі такій поведінці російських окупантів не здивувалися, а навпаки зазначили, що це у їх стилі й мародерством та вбивствами росіяни займаються на всіх війнах, у яких беруть участь. Не оминули увагою громадяни й той факт, що Білорусь виступає пособником окупантів, у зв'язку з чим запропонували ввести проти пошти Білорусі та росії санкції. Ще один з користувачів побажав рашистам також "поїхати додому бандероллю".

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Нагадаємо, що російські військові на території України вдавалися до мародерства неодноразово. У мережу потрапляли відео з БМП, до верху наповненою вкраденим в українців майном, серед якого сковорідки, дитячі іграшки та навіть купони. А в одній зі знищених ЗСУ російських машин знайшли навіть пральні машини.