"Звідки йдуть орки?" Активісти показали, де живуть окупанти, які влаштували різанину у Бучі

Паспортні дані окупантів були оприлюднені у мережі розвідки України

Естонські ентузіасти скористалися оприлюдненими українською розвідкою паспортними даними солдатів, які творили звірства у Бучі та нанесли їхні міста на онлайн-карту.

Про це повідомив член Комітету із закордонних справ парламенту Естонії Ерік Крос у своєму Твіттері.

"Ми знаємо, де ви знаходитесь. Паспортні дані російської 64-ї мотострілецької бригади м’ясників у Бучі на картах Google", — написав він.

Створена активістами карта має символічну назву "Where do orcs come from?" ("Звідки приходять орки?"), на ній відзначені населені пункти, в яких отримали паспорти всі солдати, які брали участь в окупації Бучі й могли бути причетними до вбивств мирних жителів.

Цікаво, що серед окупантів також є кілька людей, які мають паспорт Таджикистану.

З карткою можна ознайомитись за цим посиланням.

Як повідомлялося раніше, 2 квітня стало відомо, що Київську область повністю звільнили від окупаційних військ, після цього світові показали наслідки перебування там російських військ та численні тіла вбитих мирних громадян.

У росії ж одразу після цього почали заявляти про те, що тіла вбитих це нібито "постановка" України.

Проте журналісти змогли знайти вагомі докази того, що вбивства трапилися, коли там перебували російські військові.