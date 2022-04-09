Укр

"Откуда идут орки?" Активисты показали, где живут оккупанты, устроившие резню в Буче

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Буча Новость обновлена 09 апреля 2022, 02:49
Буча

Паспортные данные оккупантов были обнародованы в сети разведкой Украины

Эстонские энтузиасты воспользовались обнародованными украинской разведкой паспортными данными солдат, которые творили зверства в Буче и нанесли месторасположение их городов и сел на онлайн-карту.

Об этом сообщил член Комитета по иностранным делам парламента Эстонии Эрик Кросс в своем Твиттер.

"Мы знаем, где вы находитесь. Паспортные данные российской 64-й мотострелковой бригады мясников в Буче на картах Google", — написал он.

Созданная активистами карта носит символическое название "Where do orcs come from?" ("Откуда приходят орки?"), на ней отмечены населенные пункты, в которых получили паспорта все солдаты, принимавшие участие в оккупации Бучи и могли быть причастными к массовым убийствам мирных жителей.

Примечательно, что среди оккупантов также есть несколько человек, имеющих паспорт Таджикистана.

С картой можно ознакомиться по этой ссылке.

Как сообщалось ранее, 2 апреля стало известно, что Киевскую область полностью освободили от оккупационных войск, после этого миру показали следствия пребывания там российских войск и многочисленные тела убитых мирных граждан.

В россии же сразу после этого начали заявлять о том, что тела убитых это якобы "постановка" Украины.

Однако журналисты смогли найти весомые доказательства того, что убийства случились, когда там находились российские военные.

Теги:
#Украина #Киевская область #Россия #Буча
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