"Откуда идут орки?" Активисты показали, где живут оккупанты, устроившие резню в Буче
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Паспортные данные оккупантов были обнародованы в сети разведкой Украины
Эстонские энтузиасты воспользовались обнародованными украинской разведкой паспортными данными солдат, которые творили зверства в Буче и нанесли месторасположение их городов и сел на онлайн-карту.
Об этом сообщил член Комитета по иностранным делам парламента Эстонии Эрик Кросс в своем Твиттер.
"Мы знаем, где вы находитесь. Паспортные данные российской 64-й мотострелковой бригады мясников в Буче на картах Google", — написал он.
Созданная активистами карта носит символическое название "Where do orcs come from?" ("Откуда приходят орки?"), на ней отмечены населенные пункты, в которых получили паспорта все солдаты, принимавшие участие в оккупации Бучи и могли быть причастными к массовым убийствам мирных жителей.
Примечательно, что среди оккупантов также есть несколько человек, имеющих паспорт Таджикистана.
С картой можно ознакомиться по этой ссылке.
Как сообщалось ранее, 2 апреля стало известно, что Киевскую область полностью освободили от оккупационных войск, после этого миру показали следствия пребывания там российских войск и многочисленные тела убитых мирных граждан.
В россии же сразу после этого начали заявлять о том, что тела убитых это якобы "постановка" Украины.
Однако журналисты смогли найти весомые доказательства того, что убийства случились, когда там находились российские военные.
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