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Україна вже знайшла багатьох росіян, які звірствували у Бучі - заява міністра

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров Новина оновлена 09 квітня 2022, 14:06
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Це вдалося зробити завдяки штучному інтелекту.

Технології з розпізнавання обличчя та штучний інтелект дозволили українським фахівцям знайти російських окупантів, які вчиняли жорстокі звірства над людьми в Бучі та інших містах України.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Насправді вже знайдено багато вбивць, які тероризували цивільних людей у Бучі та Ірпені. За короткий час ми встановимо всю інформацію про цих людей: їхні профілі в соцмережах, де й з ким вони служать і живуть", — повідомив український міністр.

Він додав, що на сьогодні технології дають змогу знайти кожного, хто хоча б один раз потрапив в об'єктив камер. А в українських містах, куди заходили російські окупанти, їх було дуже багато.

Якщо врахувати ще й той факт, що ворожі солдати вони люблять викладати фото в інтернеті та кількість камер у містах і домівках, то питання зі встановленням їх особистостей буде дуже швидко вирішене.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що естонські ентузіасти скористалися оприлюдненими українською розвідкою паспортними даними солдатів, які творили звірства у Бучі, та нанесли місця їх проживання на онлайн-карту.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Армія РФ #Окупанти
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