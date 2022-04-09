Україна вже знайшла багатьох росіян, які звірствували у Бучі - заява міністра

Це вдалося зробити завдяки штучному інтелекту.

Технології з розпізнавання обличчя та штучний інтелект дозволили українським фахівцям знайти російських окупантів, які вчиняли жорстокі звірства над людьми в Бучі та інших містах України.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Насправді вже знайдено багато вбивць, які тероризували цивільних людей у Бучі та Ірпені. За короткий час ми встановимо всю інформацію про цих людей: їхні профілі в соцмережах, де й з ким вони служать і живуть", — повідомив український міністр.

Він додав, що на сьогодні технології дають змогу знайти кожного, хто хоча б один раз потрапив в об'єктив камер. А в українських містах, куди заходили російські окупанти, їх було дуже багато.

Якщо врахувати ще й той факт, що ворожі солдати вони люблять викладати фото в інтернеті та кількість камер у містах і домівках, то питання зі встановленням їх особистостей буде дуже швидко вирішене.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що естонські ентузіасти скористалися оприлюдненими українською розвідкою паспортними даними солдатів, які творили звірства у Бучі, та нанесли місця їх проживання на онлайн-карту.