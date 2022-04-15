Мародерство солдат рф: стал известен город, куда отправляют больше всего награбленного

Многие из оккупантов в первую очередь тащили инструменты и одежду.

Большинство российских мародеров, которые еще называют себя "второй армией мира", проживает в городе Рубцовск (Алтайский край). Именно туда чаще всего оккупанты отправляли посылки из Беларуси.

Об этом сообщает издание "Медуза".

Известно, что оккупанты воспользовались услугами службы доставки СДЭК в белорусском Мозыре, чтобы отправить домой награбленное в городах Киевской области, которые после начала вторжения временно находились под оккупацией.

Проект российских активистов "База данных" выложил в сеть список солдат, которые 2 апреля отправляли посылки домой. В ней 69 имен, из которых 49 — жители Рубцовска.

Также в списке фигурируют Чита, Ангарск, Ульяновск, Омск, Уссурийск и даже Москва.

Крупнейшая посылка весила 440 килограммов, самая маленькая 3 килограмма, что в среднем составляет 54 килограмма краденного на одного человека.

Чаще всего оккупанты из Рубцовска крали инструменты (есть в 16 посылках) и одежду (есть в 12 посылках). Однако встречаются там и другие вещи вроде электросамокатов, кофемашин, палаток и телевизоров.

Как сообщалось ранее, СДЭК после того, как ситуация получила огласку в сети, перестала отправлять вещи россиян без доказательств, без подтверждения права имущества. Кроме того, две трети отправленных в россию посылок так и не дошли до получателей.

Тем временем в Минцифры составили свою "карту мародеров", на которой отмечены все получатели краденых вещей.