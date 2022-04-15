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Магічна тріска за 40 мільйонів: Невзоров розповів, чому крейсер "Москва" вважали невразливим

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Крейсер "Москва" остаточно пішов на дно 14 квітня Новина оновлена 15 квітня 2022, 16:07
Крейсер "Москва" остаточно пішов на дно 14 квітня

Магічний талісман не зміг вберегти російський корабель і він пішов у заданому напрямі.

Російський журналіст Олександр Невзоров після того, як крейсер "Москва" затонув під час буксирування в порт, розповів цікаву історію про те, чому влада РФ вважала гордість Чорноморського флоту невразливим і спокійно відправила його в небезпечну зону.

Про це у п’ятницю, 15 квітня, повідомляється у Telegram-каналі журналіста.

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За словами Невзорова, путінські генерали були абсолютно впевнені у невразливості крейсера "Москва". Вони так вважали тому, що корабель був захищений "чудотворною тріскою" вартістю 40 мільйонів доларів.

"Саме тому крейсер заліз у небезпечну зону, де до нього могли дістатись українські ракети. І справа не в системах виявлення, відбиття, перехоплення та ін. Ні. Командування Чорноморського флоту одержало наказ вірити в чудотворну силу однієї хріновинки, яка з 2020 року прикрашала інтер'єр крейсера. Це була тріска, чарівна магічна тріска, здатна відводити від корабля ракети та торпеди", — повідомив журналіст.

Відомо, що ту саму "магічну тріску" купили за 40 мільйонів доларів, а командуванню судна вручив її Сергій Степашин (Колишній Голова Уряду РФ).

Невзоров зазначає, що офіційне формулювання при врученні магічної тріски звучало наступним чином: "Християнська реліквія — частка Хреста Господнього — зберігатиметься на флагмані Чорноморського флоту — ракетному крейсері "Москва". Це шматочок дерева розміром всього кілька міліметрів. Він знаходиться всередині металевого хреста., а той, своєю чергою, зберігається у спеціальному ковчезі".

Степашин вручає ту саму "магічну тріску"
Степашин вручає ту саму "магічну тріску"

Зважаючи на все, магічна тріска за 40 мільйонів доларів виявилася безсилою проти двох українських ракет "Нептун", які влучно потрапили до крейсера "Москва". Не врятувала "реліквія" і від шторму, який остаточно потопив корабель під час буксирування в порт.

Нагадаємо, що в українському уряді порадили Кремлю, як тепер можна використати крейсер "Москва".

Теги:
#Москва #Росія #Крейсер #Потоп
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