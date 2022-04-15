Магічна тріска за 40 мільйонів: Невзоров розповів, чому крейсер "Москва" вважали невразливим
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Магічний талісман не зміг вберегти російський корабель і він пішов у заданому напрямі.
Російський журналіст Олександр Невзоров після того, як крейсер "Москва" затонув під час буксирування в порт, розповів цікаву історію про те, чому влада РФ вважала гордість Чорноморського флоту невразливим і спокійно відправила його в небезпечну зону.
Про це у п’ятницю, 15 квітня, повідомляється у Telegram-каналі журналіста.
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За словами Невзорова, путінські генерали були абсолютно впевнені у невразливості крейсера "Москва". Вони так вважали тому, що корабель був захищений "чудотворною тріскою" вартістю 40 мільйонів доларів.
"Саме тому крейсер заліз у небезпечну зону, де до нього могли дістатись українські ракети. І справа не в системах виявлення, відбиття, перехоплення та ін. Ні. Командування Чорноморського флоту одержало наказ вірити в чудотворну силу однієї хріновинки, яка з 2020 року прикрашала інтер'єр крейсера. Це була тріска, чарівна магічна тріска, здатна відводити від корабля ракети та торпеди", — повідомив журналіст.
Відомо, що ту саму "магічну тріску" купили за 40 мільйонів доларів, а командуванню судна вручив її Сергій Степашин (Колишній Голова Уряду РФ).
Невзоров зазначає, що офіційне формулювання при врученні магічної тріски звучало наступним чином: "Християнська реліквія — частка Хреста Господнього — зберігатиметься на флагмані Чорноморського флоту — ракетному крейсері "Москва". Це шматочок дерева розміром всього кілька міліметрів. Він знаходиться всередині металевого хреста., а той, своєю чергою, зберігається у спеціальному ковчезі".
Зважаючи на все, магічна тріска за 40 мільйонів доларів виявилася безсилою проти двох українських ракет "Нептун", які влучно потрапили до крейсера "Москва". Не врятувала "реліквія" і від шторму, який остаточно потопив корабель під час буксирування в порт.
Нагадаємо, що в українському уряді порадили Кремлю, як тепер можна використати крейсер "Москва".
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