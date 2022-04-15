Резніков потролив росію: є ідея, як тепер використати крейсер "Москва"

Міністр пропонує розвивати туристичну сферу в акваторії Чорного моря

На новину про звільнення російського крейсера "Москва" на дно моря відреагувало безліч українців, і серед них голова Міністерства оборони Олексій Резніков. На його думку, цей об’єкт цілком можна буде використовувати як місце для туристичного дайвінгу.

Свою пропозицію чиновник опублікував на особистій сторінці у Twitter у п’ятницю, 15 квітня.

Чому росії не виграти війну проти України?

За його словами, "Москва", будучи "флагманським" військовим кораблем російського флоту, стане гідним місцем для любителів занурюватись у морські глибини.

"У нас з’явилося ще одне місце для дайвінгу в Чорному морі, — наголосив Резніков. — Обов’язково відвідаємо місце катастрофи після нашої перемоги у війні".

Текст він супроводив своєю фотографією, де він зображений під водою в компанії величезної черепахи. Як виявилося, наш міністр оборони є затятим дайвером — у нього налічується вже три сотні занурень із аквалангом.

Судячи з коментарів до твиту, багато українських та зарубіжних користувачів соцмережі підтримують і таку ідею, і Україну в її боротьбі з росією.

Нагадаємо, що про ураження крейсера "Москва" двома ракетами українського комплексу "Нептун" стало відомо у середу, 13 квітня. Відразу після цього на кораблі спалахнула пожежа. На борту було близько п’яти сотень людей екіпажу. Повідомляється, що судно затонуло вже під час буксирування до порту окупованого Севастополя. До речі, це той самий корабель, який послали за відомим маршрутом наші прикордонники з острова Зміїний на початку війни.

Також "Телеграф" писав, як на дії російської армії може вплинути втрата двох важливих кораблів із Чорноморського флоту. Зазначимо, що окрім "Москви" українські військові раніше змогли досягти ще й знищення БДК "Саратов".