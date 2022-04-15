Загибель "Москви" та ще одного корабля рф: британська розвідка дала прогноз дій росії

Крейсер "Москва" грав ключову роль командного корабля та вузла протиповітряної оборони.

Після втрати двох ключових військово-морських об’єктів росія може переглянути свою позицію в Чорному морі.

Про це свідчать дані британської розвідки, опубліковані у Twitter 15 квітня.

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У Міноборони зазначають, що крейсер "Москва", який затонув після удару українськими ракетами, виконував ключову роль як командного корабля, так і вузла протиповітряної оборони.

Розвідка Британії повідомляє, що цей корабель радянської епохи був одним із трьох крейсерів класу "Слава" у російському флоті. Спочатку введений в експлуатацію в 1979, крейсер "Москва" пройшов великий ремонт, для удосконалення його можливостей, і повернувся в робочий стан тільки в 2021 році.

Ще один корабель росія втратила 24 березня. Тоді внаслідок обстрілу українськими силами спалахнув і отримав пошкодження великий десантний корабель "Саратов".

"Цей інцидент означає, що після вторгнення в Україну росія зазнала збитків за двома ключовими військово-морськими об’єктами, першим з яких став російський десантний корабель класу "Алігатор" "Саратов" 24 березня. Обидві події, ймовірно, змусять росію переглянути свою позицію в Чорному море", — повідомляє розвідка.

Нагадаємо, крейсер "Москва", підбитий двома українськими ракетами "Нептун", 14 березня затонув під час буксирування у порт.

Пізніше у російському міністерстві оборони були змушені визнати, що крейсер затонув.

Крейсер "Москва" став найдорожчою військовою втратою росії у війні з Україною — вартість корабля приблизно 750 млн. доларів.

Тим часом удар по "Москві" породив у мережі масу мемів та жартів.

До речі, крейсер "Москва" — це те саме судно, яке було надіслано "на**й" українським прикордонникам на острові Зміїний. Солдата-автора легендарної фрази повернули з полону.