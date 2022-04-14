Російський крейсер "Москва" затонув: подробиці

Підбите вороже судно не витримало шторму.

Крейсер "Москва", підбитий двома українськими ракетами "Нептун" затонув під час буксирування у порт.

Про це у четвер, 14 квітня, повідомили у Міноборони Росії.

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"Під час буксирування крейсера "Москва" в порт призначення через пошкодження корпусу, отримані в ході пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість. В умовах штормового хвилювання моря корабель затонув", — йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

При цьому екіпаж крейсера вдалося евакуювати на кораблі Чорноморського Флоту, які знаходилися в районі.

Варто зазначити, що крейсер "Москва" став найдорожчою втратою армії рф у війні з Україною. Вартість корабля приблизно 750 млн доларів. До цього найдорожчою втратою російських окупантів став десантний літак ІЛ-76, який оцінили у 86 млн доларів.

Нагадаємо, що саме цей корабель брав участь у захопленні острова Зміїний 24 лютого 2022 року, а після цього він надавав вогневу підтримку російським частинам, що діють у Миколаївській області. Українська армія вдарила по ворожому судну двома ракетами "Нептун", чим суттєво його пошкодила.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська влада не назвала справжню причину пожежі на крейсері "Москва", заявивши лише, що внаслідок пожежі на кораблі здетонував боєзапас. Тим часом удар по "Москві" породив у мережі масу мемів та жартів, а відомий артист навіть присвятив підбитому кораблю вірш.