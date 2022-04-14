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Той самий російський військовий корабель: що потрібно знати про підбитий крейсер "Москва"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Крейсер "Москва" до удару
Крейсер "Москва" до удару

Висуваються різні версії події

Флагман Чорноморського флоту рф корабель "Москва" був пошкоджений і, ймовірно, частково затоплений. У крейсер, як раніше стало відомо, влучили дві ракети "Нептун". Повідомлялося також про неспокійне море довкола.

"Телеграф" розбирався — чим важливим є саме цей корабель і які версії події в української та російської сторони.

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Що кажуть в Україні

Україна повідомляє, що крейсер "Москва" був підбитий ракетами "Нептун" — у ціль влучили дві ракети, які завдали серйозних пошкоджень і почалася пожежа. Інформацію підтверджують офіційні особи, зокрема, голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко. На борту був екіпаж орієнтовно 510 осіб.

Російська версія події

У росії вважають за краще зупинитися на версії пожежі. Згідно з повідомленнями їхніх медіа, наслідок пожежі — боєзапас, що здетонував. Зазначимо, що російська сторона не повідомляла про постраждалих чи загиблих внаслідок "пожежі", але початкові повідомлення про порятунок всього екіпажу було відкориговано.

Крейсер "Москва" — чим він відомий

Корабель був побудований і спущений на воду в українському місті Миколаїв в 1979 році, його перейменували в 1996 році. Це корабель з найпотужнішим озброєнням у Чорноморському флоті росії — на ньому стояли артилерійська установка АК-130, шість зенітних АУ АК-630, вісім пускових установок для крилатих ракет П-1000 "Вулкан", вісім ЗРК С-300Ф, два МА і два торпедні апарати 533 калібру. Також на ньому базувався вертоліт Ка-27.

Крейсер "Москва — фото з супутника від 7 квітня у порту Севастополя
Крейсер "Москва — фото з супутника від 7 квітня у порту Севастополя

Але не своїм масштабним озброєнням сумнозвісний крейсер "Москва". Саме цей корабель брав участь у відомому епізоді початку повномасштабного вторгнення росії до України — нападу на острів Зміїний.

Тоді український прикордонник відправив його за відомою адресою у відповідь на пропозицію про здачу. Острів було обстріляно, а частина воїнів взята в полон. Фраза "російський корабель, йди нах*й" стала крилатою і використовується як один із символів у боротьбі українців проти російських загарбників.

Влучення ракет до "Москви" стало приводом для українців додатково згадати цю фразу. Зазначається, що корабель нарешті дійшов за вказаною адресою. У мережі також порівнюють корабель і влучення в нього з крейсером "Авророю", який дає сигнал про кінець сучасної росії.

"Телеграф" публікував добірку мемів та жартів про крейсер "Москва" та особливості його затоплення.

Теги:
#Москва #Росія #Крейсер
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