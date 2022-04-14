"Матроси в метушні сс*ться": український співак присвятив вірш підбитому крейсеру "Москва"
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Співак сам продекламував своє творіння на відео
Український поет і співак Коля Серга, який зараз служить у ЗСУ в Одесі, присвятив вірш російському військовому крейсеру "Москва", який українські військові підбили ракетами "Нептун" і який було послано за відомим напрямом захисниками острова Зміїний.
Відео, де він декламує власний твір, співак розмістив в Інстаграм.
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"москва" спаленная пожаром
Скажи-ка дядя, ведь недаром
"москва" спаленная пожаром была моллюскам отдана.
Ракеты, пушки боевые
да говорят ещё какие,
теперь во власти нептуна.
Проколот борт насквозь трезубцем,
матросы в суматохе ссутся,
пугаясь взрывов в тишине.
Толпой бегут в ворота рая,
А Бог им чётко отвечает
Что нах*й это не ко мне!
А за москвой "победоносец",
уткнёт в песок под морем носик,
драматургично как в кино,
"Калининград" и остальные,
друг с другом тесно, как родные,
украсят филигранно дно.
Затопим злобные корыта,
и море будет вновь открыто,
уйдёт из моря русский яд.
А к лету кончатся замесы,
и станут берега Одессы
столицей дайвинга, друзья!
Як повідомляв "Телеграф", флагман Чорноморського флоту Росії корабель "Москва" був пошкоджений і, ймовірно, частково затоплений. У крейсер, як раніше стало відомо, потрапили дві ракети "Нептун".