"Матроси в метушні сс*ться": український співак присвятив вірш підбитому крейсеру "Москва"

Співак сам продекламував своє творіння на відео

Український поет і співак Коля Серга, який зараз служить у ЗСУ в Одесі, присвятив вірш російському військовому крейсеру "Москва", який українські військові підбили ракетами "Нептун" і який було послано за відомим напрямом захисниками острова Зміїний.

Відео, де він декламує власний твір, співак розмістив в Інстаграм.

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"москва" спаленная пожаром

Скажи-ка дядя, ведь недаром

"москва" спаленная пожаром была моллюскам отдана.

Ракеты, пушки боевые

да говорят ещё какие,

теперь во власти нептуна.

Проколот борт насквозь трезубцем,

матросы в суматохе ссутся,

пугаясь взрывов в тишине.

Толпой бегут в ворота рая,

А Бог им чётко отвечает

Что нах*й это не ко мне!

А за москвой "победоносец",

уткнёт в песок под морем носик,

драматургично как в кино,

"Калининград" и остальные,

друг с другом тесно, как родные,

украсят филигранно дно.

Затопим злобные корыта,

и море будет вновь открыто,

уйдёт из моря русский яд.

А к лету кончатся замесы,

и станут берега Одессы

столицей дайвинга, друзья!

Як повідомляв "Телеграф", флагман Чорноморського флоту Росії корабель "Москва" був пошкоджений і, ймовірно, частково затоплений. У крейсер, як раніше стало відомо, потрапили дві ракети "Нептун".