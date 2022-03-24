Не тільки "Орськ": у порту Бердянська вдалося пошкодити ще три російські кораблі

На одному із суден прямо зараз палає пожежа

Четвер, 24 березня, увійде в історію російсько-української війни, як один із найгірших днів для військово-морського флоту Росії. Як виявилося, крім і без того знищеного десантного корабля "Орськ", пошкодження зазнали ще три судна. Серед них – "Саратов", на якому прямо зараз намагаються загасити серйозну пожежу.

Новина повідомляє "Обозреватель", а також деякі російські Telegram-канали.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

На "Саратові", за попередньою інформацією, нині існує загроза додаткових вибухів — через боєприпаси, які є на борту корабля. Судно тимчасово підтоплено на п’ять метрів, щоб загасити загоряння. Кількість постраждалих і ймовірних жертв поки не повідомляється, але, швидше за все, вони є.

Так виглядає "Саратов"

Також додамо, що саме "Саратов" до вторгнення в Україну вважався найстарішим кораблем на російському флоті. При цьому він навіть пережив війну у Сирії.

З порту Бердянська вдалося втекти ще двом десантним суднам — "Цезар Куніков" та "Новочеркаськ".

Проте навіть швидке відплиття не допомогло росіянам не зазнати втрат серед особового складу екіпажів кораблів.

Згідно з неуточненою інформацією, на "Кунікові" може перебувати вісім поранених людей, на "Новочеркаську" — троє загиблих та троє поранених.

Нагадаємо, що в порту тимчасово окупованого російськими окупантами Бердянська вранці 24 березня пролунав вибух. Було знищено резервуар із трьома тисячами літрів палива для військової техніки, а пізніше атаковано корабель "Орськ".