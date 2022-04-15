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Своїх не кидаємо: ЗСУ обміняли російських військовополонених на наших солдатів на Херсонщині

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Збройні сили України обміняли полонених росіян на наших солдатів Новина оновлена 15 квітня 2022, 03:42
Збройні сили України обміняли полонених росіян на наших солдатів

Переговори щодо обміну були напруженими

Між Україною та росією відбуваються обміни полоненими і минулого четверга району села Посад-Покровське, що на Херсонщині на адмінкордоні з Миколаївською областю, Збройні сили України обміняли чотирьох солдатів окупаційної російської армії на п’ятьох наших бійців.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у щоденному зведенні.

"Після напружених переговорів вдалося досягти домовленостей щодо обміну полоненими в районі селища Посад-Покровське, де 4 полонених російських військових було обміняно на 5 наших", — йдеться у зведенні.

В ОК не уточнили, чи є цей обмін частиною більшого, що відбувся цього дня і в рамках якого було звільнено 22 українські військовослужбовці та 8 цивільних.

Також у Командуванні повідомили про втрати ворога в їхній зоні відповідальності за минулу добу:

  • 39 окупантів;
  • 4 одиниці техніки, серед яких бойові броньовані машини та БПЛА.

При цьому в ОК "Південь" констатують, що ворог продовжує практику нехтування всіма можливими нормами міжнародного права та правил ведення війни.

"Так, при заходженні до населених пунктів на адмінмежі Миколаївщини та Херсонщини армія мародерів не може втриматися від зухвалих пограбувань і аморальних вчинків. А після того вкривають селище артилерійським вогнем, видаючи це за атаку Збройних Сил України з метою дискредитації української влади", — йдеться в повідомленні.

Щодо оперативної обстановки в Чорноморській операційній зоні, то російське корабельне угруповання продовжує тримати в ізоляції порти України. Також на досить високому рівні зберігається можливість ракетних ударів з моря.

Як повідомлялося, пізно ввечері в четвер, 14 квітня, в міноборони посії повідомили, що флагман чф рф ракетний крейсер "Москва" затонув.

Теги:
#Україна #Росія #Херсон #Війна #Обмін полоненими #ЗСУ
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