Україна вчетверте обмінялася полоненими з росією: звільнено 30 українців

Серед звільнених 8 цивільних українців.

На 50-ий день російсько-української війни у четвер, 14 квітня, між Україною та росією відбувся четвертий обмін військовополоненими. Звільнити з полону вдалося ще 30 українських військових.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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"За наказом Президента Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими. Обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи 1 жінку. Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян", — конкретизувала міністр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що третій обмін полоненими відбувся 9 квітня. Тоді з полону звільнили 12 військових та 14 цивільних українців.

Цьому передували ще два обміни полонених. Перший відбувся 24 березня у форматі "10 на 10". Також в Україну було повернуто 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", захоплених окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний. Другий обмін відбувся 1 квітня у форматі 86 на 86. Українки, які були в полоні, пізніше розповіли про звірства росіян.