Війна — день 50: Україна чекає на серйозні поставки зброї, росія відходить від удару по "Москві"

Оперативно про головне 14 квітня

Настав 50-й день від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Зусилля окупантів змістилися на східні та південні області нашої країни, де тривають ракетні та артилерійські обстріли мирних міст, а також запеклі бої. Водночас кожен день війни росіяни продовжують зазнавати величезних втрат як у бойовій техніці, так і в особовому складі. Не можуть вони сховатися навіть у морі, наприклад, ракетний крейсер "Москва" познайомився ближче з українськими ракетами "Нептун" і тепер довго ще не зможе виконувати бойові завдання. Зростає і міжнародна підтримка України, так США пообіцяли новий пакет військової допомоги, який включає важку артилерію, а Німеччина активізувала поставки озброєння на потреби ЗСУ.

У цій трансляції "Телеграф" інформуватиме про головні події 14 квітня. Більш оперативна інформація доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Про те, що відбувалося в Україні 11 квітня, читайте у матеріалі: "Війна – день 47: росіяни перекидають сили на Харків та Дніпро, а Україна посилює армію новою зброєю".

А з найважливішими для України подіями в країні та світі в ракурсі війни, що триває, за 12 квітня можна докладно ознайомитися в нашій статті: "Війна – день 48: війська Росії зробили хімічну атаку в Маріуполі і бомбять міста, а у світі чекають дефолту Росії".

Інформація за 13 квітня доступна у матеріалі: Війна – день 49: в Україні затримали Медведчука, США та Німеччина обіцяють зброю, а путін гне свою лінію.