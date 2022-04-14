Два українські льотчики повернулися з полону: розповіли про жорстокість росіян

Українських пілотів постійно допитували та не надавали медичної допомоги.

Українських льотчиків Івана Пепеляшка та Олексія Чижа звільнено з російського полону.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України у Facebook.

Відомо, що пілоти потрапили до полону російських окупантів 8 березня в районі села Нова Басань Чернігівської області. Для пілотів кілька разів змінювали місце утримання, врешті-решт їх доставили до СІЗО міста Курськ, де вони перебували в камері ще з вісьмома українськими офіцери.

Іван Пепеляшко розповідає, що, незважаючи на серйозні поранення в СІЗО, більшість українців не отримують елементарної медичної допомоги: "Хлопці тримаються але у більшості рани почали гноїтися. Просили росіян дати хоча б бинти і зеленку, подбати про найтяжчих. Але марно".

Пілотів постійно допитували.

"Кожен допит традиційно починався з путінської пропаганди щодо того, що Україну придумав Ленін. Примушували записувати пропагандистські відео. Якщо відмовлялись, погрожували що перестануть перев’язувати рани товаришам. Казали, що будуть відрізати запалені частини, відрізатимуть по шматочку. Згадували про наші сім’ї та про небезпеку, яка їм загрожує", — згадує Олексій Чиж.

Звільнені пілоти розповіли, що російські офіцери навіть при допитах визнавали, що їхній "бліц-криг" провалився і поставленої мети досягти не вдалося.

"Вони дійсно зомбовані! Запитують, чи багато в Україні "нациків". Повторюють, що хочуть звільнити Україну від нацистів. Що ми скоро знову житимемо в одній країні, а Галичину забере Польща. Просто йо*нуті якісь…", — каже Іван Пепеляшко.

Наразі пілоти перебувають у безпеці. Вони у шпиталі та отримують необхідну медичну допомогу. Після повернення з полону пілотів зустрів начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше Україна та росія провели кілька обмінів полоненими.

Перший відбувся 24 березня у форматі "10 на 10". В Україну було повернено 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", захоплених окупантами при спробі забрати наших військових із острова Зміїний. Другий обмін відбувся 1 квітня у форматі 86 на 86.

9 квітня відбувся третій обмін полоненими між Україною та росією. Загалом вдалося звільнити 26 наших людей.