Окупанти віддали ЗСУ дві сотні танків — дослідники

В основному росіяни втрачали танки Т-72 різних модифікацій, але є і новіша техніка

Окупаційні війська в Україні втратили вже понад 500 танків. Щодо загальних втрат у техніці, то її кількість перевалила за 2,8 тисячі.

Про це інформує портал Oryx, які збирає фото- та відеопідтвердження знищеної та захопленої техніки у військових конфліктах.

Автори порталу попереджають, що йдеться тільки про ту техніку, для якої існує візуальне підтвердження, у той час, як реальні втрати можуть бути набагато вищими.

За його інформацією, російські війська втратили вже 505 танків різних моделей. З них 256 було знищено, 9 підбито, 40 кинуто і 200 захоплено.

Найбільше росіяни втратили танків Т-72Б3, однак є підтверджені дані, що серед втрат є щонайменше 17 найновіших Т-90А, з яких 9 було захоплено ЗСУ.

Загалом росіяни втратили 2884 одиниці бойової техніки, з яких 1066 було захоплено українськими захисниками.

Також зазначається, що співвідношення втраченої техніки становить приблизно 4 до 1 на користь окупантів.

Як повідомлялося раніше 13 квітня в мережі з’явилася інформація про те, що українські військові завдали удару крилатими ракетами "Нептун" по ракетному крейсеру "Москва", через що той отримав масштабні пошкодження.

У Росії пізніше заявили, що на кораблі сталася пожежа, через яку здетонував боєкомплект. Що його причиною там повідомляти не стали.