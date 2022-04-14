медведєв знову сипле погрозами - тепер уже Швеції та Фінляндії

росія вочевидь не в захваті через ймовірний вступ ще двох країн до Альянсу

Перелік зареєстрованих противників росії офіційно збільшиться, якщо Швеція та Фінляндія вступлять до НАТО.

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Вказану інформацію оприлюднив заступник голови Ради безпеки (РБ) росії Дмитро Медведєв у своєму "Телеграм-каналі" у четвер, 14 квітня.

"Швеція та Фінляндія зі звіриною серйозністю обговорюють можливість приєднатися до НАТО. Сам альянс готовий прийняти їх буквально під білі рученьки, у найстисліші терміни та з мінімальними бюрократичними процедурами. Своє Welcome! представникам північної Європи США зараз транслюють буквально з усіх прасок. Тільки несміливо постукайте — пустимо відразу. А що це означає? Це означає, що у росії стане більше офіційно зареєстрованих противників", — йдеться в тексті публікації.

Що стосується без'ядерної Балтики, то медведєв наголосив, що у випадку, якщо Швеція та Фінляндія все ж увійдуть до списку країн Альянсу, то про неї можна взагалі забути. Окрім того, він відзначив, що сухопутні кордони, які збільшаться більш ніж удвічі після вступу цих країн, НАТО доведеться зміцнювати: посилювати угруповання сухопутних сил та ППО, а також розгортати потужні військово-морські сили в акваторії Фінської затоки.

"До сьогодні росія на такі заходи не йшла і йти не збиралася. Якщо нас змусять, що ж, "зауважте, не ми це запропонували", як казав герой відомого старого фільму", — додав заступник глави РБ рф.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представник країни-агресора дмитро медведєв напередодні заявив, що п'ятий пакет санкцій, введених через розв'язану росією війну в Україні, він вважає "незаконними", а країни, які їх вводять, "ворожими".