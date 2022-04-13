У путіна по-хамськи заступилися за Медведчука і вже погрожують

Екс-президент рф назвав представників українського уряду "виродками"

У росії вже встигли відреагувати на голосне затримання підозрюваного у держзраді українського нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, який є кумом кривавого агресора володимира путіна. Зокрема, колишній президент рф дмитро медвєдєв публічно зазвав представників української влади "виродками" та порадив бути обережними.

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Як повідомляють російські ЗМІ, колишній лідер росії медведєв, коментуючи новину про затримання Медведчука та бажання України обміняти його на своїх полонених, заявив, що українська влада планує "вибити" з нардепа свідчення, а після "швиденько його засудити".

"Окремі виродки, які називають себе "українською владою", повідомляють, що хочуть вибити свідчення з Віктора Медведчука, потім "швидко і справедливо" засудити його, а потім обміняти на полонених. Цим діячам варто уважно озиратися на всі боки і міцно замикати двері на ніч, щоб самим не опинитися в числі осіб, що обмінюються", — сказав він.

Тим часом в українському Міністерстві Внутрішніх справ заявили, що у України є можливість обміняти депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука, але першочергово його потрібно засудити, аби отримати від нього хоча б якусь важливу інформацію.

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За словами радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенко, не факт, що сам Медвечук в захваті від ідеї обміну. Про це він сказав під час чергового ефіру на одному з українських телеканалів, — пише "Інтерфакс-Україна".

"Треба обмінювати, якщо є така можливість… але коли ми говоримо про Медведчука, мені здається, що дуже правильно було б зробити дві речі: щонайменше, щоб він дав певні свідчення, тому що він має величезний обсяг інформації про те, хто, кому, скільки і за що давав із рф для створення "п'ятої колони", створення руху колаборантів. Ідеально було б, якщо це можливо, звісно, – це більше мають розуміти прокурори, – провести максимально швидко судовий процес, дати йому (Медведчуку) відповідний термін, отримати свідчення від нього і після цього обміняти. Якщо Медведчук здасть "паролі та явки", цього буде більше ніж достатньо для того, щоб рухатися далі… І я не впевнений, що Медведчук хотів би, щоб його наразі обмінювали", — прокоментував ситуацію Денисенко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що голову політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, було затримано СБУ після того, як він втік з-під домашнього арешту у перші дні військового вторгнення рф в Україну.