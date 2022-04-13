У путина по-хамски вступились за Медведчука и уже угрожают

Экс-президент рф назвал представителей украинского правительства "уродцами"

В россии уже успели отреагировать на громкое задержание подозреваемого в госизмене украинского нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который является кумом кровавого агрессора владимира путина. В частности, бывший президент рф дмитрий медведев публично назвал представителей украинской власти "уродцами" и посоветовал быть осторожными.

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Как сообщают российские СМИ, бывший лидер россии медведев, комментируя новость о задержании Медведчука и желании Украины обменять его на своих пленных, заявил, что украинские власти планируют "выбить" из нардепа показания, а после "быстро его осудить".

"Отдельные уродцы, которые называют себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем "скоро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обменивающихся лиц", — сказал он.

Между тем, в украинском Министерстве Внутренних дел заявили, что у Украины есть возможность обменять депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, но в первую очередь его нужно осудить, чтобы получить от него хотя бы какую-то важную информацию.

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По словам советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, не факт, что сам Медвечук в восторге от идеи обмена. Об этом он сказал во время очередного эфира на одном из украинских телеканалов, — пишет "Интерфакс-Украина".

"Надо обменивать, если есть такая возможность… но когда мы говорим о Медведчуке, мне кажется, что очень правильно было бы сделать две вещи: по меньшей мере, чтобы он дал определенные показания, потому что он имеет огромный объем информации о том, кто, кому, сколько и за что давал из рф для создания "пятой колонны", создания движения коллаборантов. Идеально было бы, если это возможно, конечно, это должны понимать прокуроры, провести максимально быстро судебный процесс, дать ему (Медведчуку) соответствующий срок, получить показания от него и после этого обменять. Если Медведчук сдаст "пароли и явки", этого будет более чем достаточно для того, чтобы двигаться дальше… И я не уверен, что Медведчук хотел бы, чтобы его обменивали", — прокомментировал ситуацию Денисенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, был задержан СБУ после того, как он сбежал из-под домашнего ареста в первые дни военного вторжения РФ в Украину.