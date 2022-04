Маріуполь все ще під вогнем, а з Білорусі йде техніка: свіжі карти боїв

На сході країни фронт, як і раніше, "найбільш спекотний"

Станом на ранок четверга, 14 квітня, 50-го дня війни в Україні, російська армія продовжує локальні спроби захопити Ізюм, а також зміцнитись на північнодонецькому напрямку. При цьому найскладнішою точкою фронту, як і раніше, залишається Маріуполь.

Про це свідчать нові дані від аналітиків The Institute for the Study of War.

Окупанти стверджують, що у Маріуполі їм вдалося захопити металургійний завод ім. Ілліча, а також відкриту брешуть про захоплення в полон всіх морських піхотинців, які захищали об’єкт. В "Азові" ж цю інформацію спростовують: військовослужбовцям навпаки вдалося прорвати оточення і зібрати воєдино всі українські сили, які зараз перебувають на сторожі Маріуполя.

При цьому загарбники продовжують добивати місцеву інфраструктуру та б’ють по портах та "Азовсталі". Експерти ISW припускають, що місто може впасти за тиждень, якщо до місцевих сил ЗСУ не прибуде допомога.

З інших "гарячих" точок Донбасу залишається Попасна, Рубіжне та, звичайно ж, Сєвєродонецьк. При цьому минулої доби 13 квітня окупантам не вдалося досягти видимого успіху в цьому напрямку. Проте повідомляється, що на схід України продовжують перебувати нові військові підрозділи та техніка, зокрема, з Білорусі.

Зазначимо, що складним напрямком все ще є харківсько-ізюмський, але українці здорово тримають оборону, не дозволяючи ворогам проривати її. Фахівці ISW вважають, що взяття Харкова російськими військами є неможливим.

Також неспокійно і на півдні України, особливо на Херсонщині. Росіяни нібито намагалися атакувати українських військових на кількох напрямках, проте зазнали поразки. При цьому ночами з території Херсонщини неодноразово армія Росії намагалася обстрілювати Миколаївську область.

За попередніми оцінками, у росіян на південному напрямі може бути створено дві бази постачання — одна з них у Криму, а інша в Херсонській області.

Нагадаємо, що за всієї масивності армії противника вона продовжує зазнавати жахливих втрат, у тому числі в технічному плані. На думку аналітиків Oryx, співвідношення втрат техніки між Росією та Україною може досягати показника 4:1 – зрозуміло, на нашу користь.

Також ми розповідали, що українцям вдалося підбити російський крейсер "Москва". Швидше за все, це той самий російський військовий корабель, який за відомим маршрутом відправили захисника Зміїного острова на самому початку війни.