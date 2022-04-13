Німеччина схвалила постачання важкого озброєння Україні, винищувачі від Словаччини на черзі

Поставки зброї нарешті йдуть у бік України.

У середу, 13 квітня, на 49-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що Німеччина передасть важке озброєння Україні.

Про це повідомив депутат Бундестагу Маркус Фабер на своїй сторінці у Twitter.

"Дорогі друзі. Німеччина тепер буде швидко постачати важку техніку в Україну. Я радий, що нам вдалося переконати наших партнерів по коаліції в цьому", — написав Фабер. До речі, у Вроцлаві (Польща) вже помітили ешелони техніки, що рухаються з Німеччини у напрямку України.

Крім того, в мережі обговорюють передачу Словаччиною літаків Міг-29 Україні. Про таку можливість повідомив репортер Foreign Policy Джек Детч у Twitter.

За інформацією журналіста, США не заборонили Словаччині поставки Міг-29 в Україну, хоча раніше вони блокували дані поставки. Словаччина хоче передати Україні свої винищувачі, а натомість отримати американські F-16.

Читайте також: Категорія Новини Росії росія вважатиме транспорти США та НАТО зі зброєю для України військовими цілями У рф зробили ще одну гучну заяву щодо постачання зброї Заходом

Раніше повідомлялося, що Словаччина може передати Україні потужні артилерійські установки. 8 квітня Братислава офіційно підтвердила, що надала Україні систему протиповітряної оборони С-300.