У росії видали божевільну заяву про "український авіаудар"

Також росія повідомила про обстріл своєї території ще однієї області, а саме Білгородської. Звинуватили в цьому також, природно, Україну

Слідчий комітет росії відзначився черговою брехливою заявою. У СК рф заявили, що "обстріл Брянської області", про який в Росії повідомили раніше, був нібито "авіаударом, завданим ЗСУ".

Таку заяву СК рф поширили російські ЗМІ.

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"З використанням двох бойових вертольотів, забезпечених важким наступальним озброєнням, військовослужбовці ЗСУ незаконно вторглися в повітряний простір російської федерації. Рухаючись на малій висоті, діючи навмисне, вони зробили не менше 6 авіаударів по житлових будинках у селищі Климово Климово чергову порцію брехні – російське відомство.

За повідомленням СК, внаслідок вибуху нібито було пошкоджено шість будинків і поранено семеро людей. СК рф порушив кримінальну справу.

Також росія повідомила про обстріл своєї території ще однієї області, а саме Білгородської. Звинуватили у цьому також, природно, Україну. Так, білгородський губернатор повідомив про обстріл села Сподарюшине у Грайворонському окрузі. За його словами, постраждалих та жертв серед мирного населення немає, руйнувань житлових та соціальних об’єктів теж немає. Жителів Сподарюшено та Безимено тимчасово евакуювали, в обидва села стягнули додаткову охорону.

Нагадаємо, що вчора росія вибухнула загрозами щодо можливості удару по Києву. Так, в Міноборони Росії заявили, що "якщо спроби ударів по об’єктах в росії продовжаться, ВС завдадуть ударів по центрах прийняття рішень у Києві".

"Якщо такі випадки продовжаться, то Збройними Силами російської федерації буде завдано ударів по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві, від чого російська армія досі утримувалася", - заявив офіційний представник Міноборони росії, генерал-майор Ігор Конашенков.

Радник голови ОП Олексій Арестович пригрозив Москві ударом у відповідь за атаку Києва після загроз Міноборони росії піддати атаці органи управління в столиці і всім центральним силовим структурам.