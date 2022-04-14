Рус

У росії видали божевільну заяву про "український авіаудар"

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
Читать на русском
Автор
768
У росії заявили про "обстріл" брянської області Новина оновлена 14 квітня 2022, 16:50
У росії заявили про "обстріл" брянської області

Також росія повідомила про обстріл своєї території ще однієї області, а саме Білгородської. Звинуватили в цьому також, природно, Україну

Слідчий комітет росії відзначився черговою брехливою заявою. У СК рф заявили, що "обстріл Брянської області", про який в Росії повідомили раніше, був нібито "авіаударом, завданим ЗСУ".

Таку заяву СК рф поширили російські ЗМІ.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

"З використанням двох бойових вертольотів, забезпечених важким наступальним озброєнням, військовослужбовці ЗСУ незаконно вторглися в повітряний простір російської федерації. Рухаючись на малій висоті, діючи навмисне, вони зробили не менше 6 авіаударів по житлових будинках у селищі Климово Климово чергову порцію брехні – російське відомство.

За повідомленням СК, внаслідок вибуху нібито було пошкоджено шість будинків і поранено семеро людей. СК рф порушив кримінальну справу.

Також росія повідомила про обстріл своєї території ще однієї області, а саме Білгородської. Звинуватили у цьому також, природно, Україну. Так, білгородський губернатор повідомив про обстріл села Сподарюшине у Грайворонському окрузі. За його словами, постраждалих та жертв серед мирного населення немає, руйнувань житлових та соціальних об’єктів теж немає. Жителів Сподарюшено та Безимено тимчасово евакуювали, в обидва села стягнули додаткову охорону.

Нагадаємо, що вчора росія вибухнула загрозами щодо можливості удару по Києву. Так, в Міноборони Росії заявили, що "якщо спроби ударів по об’єктах в росії продовжаться, ВС завдадуть ударів по центрах прийняття рішень у Києві".

"Якщо такі випадки продовжаться, то Збройними Силами російської федерації буде завдано ударів по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві, від чого російська армія досі утримувалася", - заявив офіційний представник Міноборони росії, генерал-майор Ігор Конашенков.

Радник голови ОП Олексій Арестович пригрозив Москві ударом у відповідь за атаку Києва після загроз Міноборони росії піддати атаці органи управління в столиці і всім центральним силовим структурам.

Теги:
#Росія #Війна
У росії заявили про "обстріл" брянської області
Україна
У росії видали божевільну заяву про "український авіаудар"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У росії заявили про "обстріл" брянської області
У росії видали божевільну заяву про "український авіаудар"
Дата публікації
Категорія
Путін втратив розум та "Москву". Очевидно, це теж частина "плану"
Путін втратив розум та "Москву". Очевидно, це теж частина "плану"
Дата публікації
Категорія
Михайло Подоляк
У Зеленського відкрито висміяли путіна: "Все йде за планом?"
Дата публікації
Категорія
Тростянець після російської окупації
Названі наступні два міста України, які спробує зруйнувати росію
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває вже 50 днів
Війна — день 50: Україна чекає на серйозні поставки зброї, росія відходить від удару по "Москві"