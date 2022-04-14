Рус

Арестович пригрозив Москві ударом у відповідь за атаку на Київ

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1199
Олексій Арестович Новина оновлена 14 квітня 2022, 10:34
Олексій Арестович

Арестович підкреслив, що Україна має "прекрасні можливості по росії"

Радник голови ОП Олексій Арестович пригрозив Москві ударом у відповідь за атаку Києва після загроз Міноборони росії піддати атаці органи управління в столиці і всім центральним силовим структурам.

Про це він заявив у розмові з адвокатом Марком Фейгіним, зазначивши, що така можливість більш ніж реальна.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

"Треба просто пам'ятати, що на будь-який постріл по нашим органам управління у нас знайдеться своє різьблення. Можливості по росії у нас чудові", — підкреслив Олексій Арестович.

Нагадаємо, що вчора росія вибухнула загрозами щодо можливості удару по Києву. Так, в Міноборони росії заявили, що "якщо спроби ударів по об'єктах в росії продовжаться, ВС завдадуть ударів по центрах прийняття рішень в Києві".

"Якщо такі випадки продовжаться, то Збройними Силами російської федерації буде завдано ударів по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві, від чого російська армія досі утримувалася", — заявив офіційний представник Міноборони росії, генерал-майор Ігор Конашенков.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський не вважає, що Україна остаточно виграла битву за Київ, адже кількість жертв серед мирного населення не дає змоги про це говорити. Понад те, президент не впевнений, що окупанти остаточно відмовилися від намірів брати столицю України.

Теги:
#Війна #Олексій Арестович #Арестович
Олексій Арестович
Україна
Арестович пригрозив Москві ударом у відповідь за атаку на Київ
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олексій Арестович
Арестович пригрозив Москві ударом у відповідь за атаку на Київ
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський хоче якнайшвидше обговорити з Макроном його скандальні слова
Дата публікації
Категорія
Давид Арахамія
"Слуга народу" не підтримає гучний законопроект про чоловіків-біженців
Дата публікації
Категорія
Вибух мосту знищив 5 ворожих одиниць техніки
П’ять машин одним вибухом: спецназівці поділилися фото знищеної техніки росіян
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває вже 50 днів
Війна — день 50: Україна чекає на серйозні поставки зброї, росія відходить від удару по "Москві"