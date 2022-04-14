Арестович пригрозив Москві ударом у відповідь за атаку на Київ

Арестович підкреслив, що Україна має "прекрасні можливості по росії"

Радник голови ОП Олексій Арестович пригрозив Москві ударом у відповідь за атаку Києва після загроз Міноборони росії піддати атаці органи управління в столиці і всім центральним силовим структурам.

Про це він заявив у розмові з адвокатом Марком Фейгіним, зазначивши, що така можливість більш ніж реальна.

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"Треба просто пам'ятати, що на будь-який постріл по нашим органам управління у нас знайдеться своє різьблення. Можливості по росії у нас чудові", — підкреслив Олексій Арестович.

Нагадаємо, що вчора росія вибухнула загрозами щодо можливості удару по Києву. Так, в Міноборони росії заявили, що "якщо спроби ударів по об'єктах в росії продовжаться, ВС завдадуть ударів по центрах прийняття рішень в Києві".

"Якщо такі випадки продовжаться, то Збройними Силами російської федерації буде завдано ударів по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві, від чого російська армія досі утримувалася", — заявив офіційний представник Міноборони росії, генерал-майор Ігор Конашенков.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський не вважає, що Україна остаточно виграла битву за Київ, адже кількість жертв серед мирного населення не дає змоги про це говорити. Понад те, президент не впевнений, що окупанти остаточно відмовилися від намірів брати столицю України.