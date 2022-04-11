Зеленський заговорив про нову битву за Київ

Президент не вважає, що битва за Київ була останньою

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що Україна остаточно виграла битву за Київ, адже кількість жертв серед мирного населення не дозволяє про таке говорити. Щобільше, президент не впевнений, що окупанти остаточно відмовилися від намірів брати столицю України.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю американському телеканалу CBS.

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На запитання, чи виграла Україна битву за Київ український президент відповів наступним чином: "Я думаю, що так, але це не остаточна перемога. Я не впевнений, що вона остання. Я впевнений, що не можна казати, що ми виграли битву за Київ. Яка ціна.. потім щось програти, я так не можу оцінити. Я зможу це сказати тільки після того, коли ми переможемо в цій війні, коли ми звільнимо наші території".

За словами глави держави, про перемогу у битві за Київ він не може говорити ще й тому, що Буча, Ірпінь, Гостомель — це також значна частина Київської області.

"Якщо там були повністю знищені люди, чи ми виграли цю битву? Я не впевнений. Ми утримали і не віддали своє, це я можу підтвердити. А чи ми перемогли, я не готовий поки що сказати", — зазначив Зеленський.

Він додав, що чітко уявляє перемогу України у війні з росією і наголосив, що головне — це наші люди, без яких території не мають сенсу. І перемога, на думку президента, це й повернення людей на відвойовані території у тому числі.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Олексій Арестович також не виключає, що у найближче десятиліття росія може піти на ще декілька нових зіткнень з Україною, адже Кремль "шукає нову форму імперії". При цьому, на думку Арестовича, активна фаза війни поступово завершується, вона стає позиційною, адже сил для потужних наступів у росіян вже немає.