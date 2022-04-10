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"росія шукає форми імперії": Арестович спрогнозував нові війни з Україною

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Радник голови ОП Олексій Арестович Новина оновлена 10 квітня 2022, 23:32
Радник голови ОП Олексій Арестович

Російська влада може ще раз спробувати захопити Харків, чи Маріуполь через 10-13 років.

У Офісі президента вважають, що у найближче десятиліття росія може піти на ще декілька нових зіткнень з Україною. Адже Кремль "шукає нову форму імперії".

Таку думку озвучив радник голови офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю YouTube-каналу "Центр"

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За його прогнозом, повторити наступальну операцію російська влада може протягом найближчих 10-13 років, але вона буде значно меншою за масштабами.

"Вона знайде (росія — ред.) або з Путіним, або з Навальним до 35 року. 32-35 роки — у нас буде мінімум ще два-три раунди з росією. Не такі масштабні, хоча один теж буде великий. І два маленькі — прикордонні інциденти, спроба захопити Харків, окремо — Маріуполь. З імовірністю 95% буде", — говорить Арестович.

Не виключає радник голови Офісу президента й можливість зміни у владі росії, однак це не означає, що ідейно-політичні зіткнення з Україною припиняться.

"Звичайно, всяке може статися, може прийти який-небудь ліберал… Там Путін ліг, олігархи обрали ліберала. Тоді буде конкуренція інформаційна, економічна, спецслужбістська. І військова теж, але без прямої війни. Все одно це страшна бійка цивілізаційна", — резюмував Олексій Арестович.

Нагадаємо, що на думку Олексія Арестовича, активна фаза війни поступово завершується, вона стає позиційною, адже сил для потужних наступів у росіян вже немає.

Детальніше дізнатися думки радника голови ОП щодо подальшого розвитку війни України з Росією можна у матеріалі "Телеграфу": "На Донбасі буде два тижні важких боїв, але, думаю, мир підпишуть на наших умовах, — Арестович".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Прогноз #Олексій Арестович
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