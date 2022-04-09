"Ми зможемо їх мочити": Арестович озвучив прогноз про подальшу війну проти росії

Україна матиме змогу почати процес відновлення економіки

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович переконаний, що активна фаза війни поступово завершується, вона стає позиційною, адже сил для потужних наступів у росіян вже немає.

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Про це він розповів під час розмови із кореспондентом "Телеграфу", відповідаючи на запитання щодо подальшого розвитку бойових дій в Україні та ймовірного закінчення війни до 9 травня.

"Зараз ця фаза закінчується. Наприклад, вони взяли половину ООС, ми взяли половину. Далі у них нема сил наступати. Війна стає позиційною. Вони стоять на місці, б'ють за нами і ми б'ємо по них", — повідомив він.

На думку Арестовича проблема російської армії зараз в тому, що для того, аби проводити потужні наступи на українські міста, вона має забезпечуватися чужою територією, особливо, це стосується південної частини країни, де це не налагоджено.

Радник голови ОП запевняє, що українські захисники битимуть окупантів на своїй території, як би ситуація не розвивалася, проте набагато простіше це буде по стаціонарним цілям, аніж по колонах, які систематично перебувають у русі. У цей момент російське військове командування вимушене буде зробити важкий вибір: стояти на місті та отримувати жорстку прочуханку від української авіації, ракетних військ, партизанів або провести ще одну хвилю мобілізації, аби відправити на війну в Україні додаткові сили у вигляді терміновиків, а також резервістів. Сили їх, запевнив Арестович, будуть, м'яко кажучи, поступатися навіть тим, яким захисники Батьківщини вже змогли успішно протистояти. Не варто й забувати про те, що Україна постійно отримує важку допомогу від Заходу.

"Після Бучі та Гостомеля піде й важка допомога. Це та сама важка техніка, про яку ми так довго говорили. І у позиційній боротьбі ми матимемо перевагу. Я не бачу, як війна може продовжуватись", — наголосив він.

Окрім того, чиновник додав, що якщо російські війська "відкотяться" десь до зони ООС, або на південь, то така війна може тривати ще кілька років, тому що в такому випадку загарбники можуть дозволити собі утримувати захоплені території.

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"Але це не удари по містах, і країна може відновлювати економіку. Просто лінія фронту тепер буде більшою. Але й Мінського процесу не буде, і ми зможемо їх "мочити"", — заявив Олексій Арестович.

Детальніше дізнатися думки радника голови ОП щодо подальшого розвитку війни України з росією можна у матеріалі "Телеграфу": "На Донбасі буде два тижні важких боїв, але, думаю, мир підпишуть на наших умовах, — Арестович".

Також нагадаємо, що радник голови ОП Олексій Арестович розповів, як Маріуполь допомагає Україні та в чому проблема з деблокуванням міста від російських загарбників.