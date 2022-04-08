Арестович оскандалився через слова про Залужного: що він сказав

Слова Арестовича наробили шуму в мережі

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович обурився тим, що багато українців захоплюються головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і при цьому ігнорують той факт, що Збройними силами та Територіальною обороною керує верховний головнокомандувач Володимир Зеленський.

Про це він написав у коментарях до своєї посади у Фейсбук.

"Занадто багато зображають незайманих, "ах, Залужний, ах, ЗСУ", вдаючи, що не існує Верховного Головнокомандувача, без прямого розпорядження якого ні Залужний, ні ЗСУ не можуть провести жодної операції", — написав він.

Арестович також додав, що Зеленський керує бойовими діями, а також розкритикував коментаторів за те, що вони готові приписати всі успіхи ЗСУ, а всі невдачі Офісу президента.

Дівчина, яку розкритикував Арестович, Аліна Сухомлін відреагувала на те, що слова радника голови ОПУ почали поширюватися у ЗМІ та додала, що не применшує ролі президента.

"Тут задіяні всі і не треба бруду", — написала вона.

Свою думку про те, хто важливіший, висловив і співзасновник партії "Демократична сокира" Віктор Трегубов.

Як повідомлялося раніше, Арестович озвучив подальші плани Росії щодо бойових дій в Україні. Так, за його словами, зараз окупанти перекидають війська на Схід України, щоб спробувати вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.